Sostenere il commercio locale: a Cerreto Guidi va avanti il progetto 'Commercio in Rete'

Si rafforza l’idea del commercio di prossimità con il progetto “Commercio in Rete”, ideato e promosso dal Comune di Cerreto Guidi nel maggio scorso. Si pone l’obiettivo diraggruppare negozianti, aziende agricole, professionisti e attività produttive del Comune di Cerreto Guidi in un unico hub di connessione verso i cittadini.

Nato nel contesto dell’emergenza sanitaria per favorire la divulgazione di tutte quelle attività ed esercizi commerciali (ristorazione, alimentari, abbigliamento, ect) che svolgano un servizio che consenta uno scambio in sicurezza, “Commercio in Rete” va tuttavia oltre l’emergenza del momento, con l’intento di stimolare gli acquisti di prossimità, sostenendo e dando visibilità alle attività commerciali del Comune di Cerreto Guidi.

E’ possibile far parte del gruppo (https://www.facebook.com/groups/commericioinretecerretoguidi) solo se iscritti a “Commercio in Rete” sul sito del Comune di Cerreto Guidi (www.comune.cerreto-guidi.fi.it).

Dopo aver aderito al progetto attraverso i moduli di domanda presenti sul sito, il commerciante può postare le offerte del proprio negozio o attività e invitare a partecipare al gruppo i propri clienti.

Per il cittadino si tratta di una preziosa opportunità con la possibilità di partecipare attivamente alla vita del gruppo rimanendo aggiornato sulle offerte commerciali del proprio territorio.

“E un modo semplice, ma importante - affermano l’assessore al commercio Moreno Costagli e l’assessore ai sistemi informatici Alessio Tanganelli- per sviluppare e sostenere il commercio di prossimità non solo in questo particolare momento, ma anche in prospettiva futura”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa