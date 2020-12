Due medaglie di Linda Caponi agli Assoluti invernali di nuoto

Due medaglie conquistate dalla nuotatrice fucecchiese Linda Caponi ai campionati italiani invernali Open di Riccione. Nonostante uno stop di circa quattro mesi dell’attività ufficiale, interrotta dopo il trofeo ‘Sette Colli’ di Roma, la 22enne atleta in forza al T.N.T. Empoli e ai Carabinieri ha vinto i 400 stile e si è piazzata terza sui 200 stile. All’interno di una stagione agonistica molto ridotta a causa della pandemia, l’allieva del dt Giovanni Pistelli ha quindi confermato di essere tra le più brave in Italia nello stile libero, a pochi mesi dalle Olimpiadi. La partecipazione ai Giochi di Tokyo, fissati nel prossimo luglio in seguito allo spostamento di un anno per l’emergenza sanitaria mondiale, è il reale obiettivo di Linda Caponi, chiamata tuttavia a migliorare le sue prestazioni cronometriche per centrarlo. Per acquisire il pass olimpico, bisogna scendere sotto un limite stabilito per ciascuna gara femminile e maschile. In ogni caso, la biancazzurra potrebbe riuscirci anche agli Assoluti primaverili, programmati sempre a Riccione in vasca lunga dal 27 al 31 marzo. Negli invernali ha guadagnato l’oro sui 400 stile in 4’11”60, mentre la barriera per sperare di andare in Giappone è 4’03”6. Nei 200 stile, benché abbia intascato il bronzo, le sue probabilità sono maggiori. L’attuale 2’00”66 dovrebbe calare a 1’55”44 nella prova individuale, ma è in staffetta 4x200 stile, dove occorre realizzare 1’57”28, la concreta ipotesi per avverare il sogno a cinque cerchi di Linda Caponi.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli