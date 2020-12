Spaccate d'auto in via del Perugino, Forza Italia: "Intervenga il Comune"

Di seguito le dichiarazioni del Coordinatore cittadino di Forza Italia Firenze e capogruppo in Palazzo Vecchio, Jacopo Cellai, del Capogruppo del Quartiere 4 Davide Bisconti e della Responsabile del Quartiere 4 Sabrina Orlandi.

“Quello di ieri (20 dicembre) è l'ennesimo episodio subito dai residenti di via del Perugino a Firenze che un giorno sì e uno no si ritrovano con le macchine danneggiate da balordi” spiegano Cellai, Bisconti e Orlandi.

“Ieri sono stati proprio i cittadini a chiamarci esasperati dall'ultimo raid, commesso presumibilmente da persone che vivono in delle tende al di sotto del sottopassaggio del Ponte all'Indiano e nel parcheggio dei lavoratori del Luna Park. Chiederemo subito un chiarimento sulle persone che risiedono nel Lotto 0 tra chi ci vive regolarmente e chi in modo abusivo ma soprattutto su quale sarà il futuro di un'area che l'amministrazione voleva far diventare un Luna Park e che il Sindaco Nardella aveva inserito nei 100 luoghi, dobbiamo intervenire subito per evitare che la situazione si trasformi in un poderaccio bis”.

Fonte: Ufficio Stampa