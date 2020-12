Grande successo per la raccolta delle scatole di Natale solidali lanciata dalla Cerretese Pallavolo

La raccolta delle scatole di Natale per i più bisognosi, lanciata dalla Cerretese Pallavolo il 5 dicembre scorso, è terminata ieri con lo straordinario risultato di 64 scatole donate.

Le scatole sono state consegnate alla Caritas di Cerreto Guidi che provvederà a distribuirle alle famiglie in difficoltà del territorio cerretese.

La Cerretese Pallavolo ha aggiunto, sempre alla locale Caritas, anche una donazione di 500 euro.

Ogni scatola contiene ben 5 regali:

1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.)

1 cosa golosa non deperibile (dolciumi, caramelle, panettoncini etc)

1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.)

1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo, spazzolino ecc.)

1 biglietto gentile... perché le parole valgono anche più degli oggetti!

Grandi ringraziamenti da parte della società ai genitori delle proprie tesserate che si sono prestati come referenti per la raccolta su Bassa, Cerreto, Lazzeretto e Stabbia (Simona Bruni, Maria Lucia Costa, Patrizia Riccio ed il dirigente Stefano Berlincioni) oltre a Fausto Mariotti che ha coordinato il tutto per la Caritas.

In un periodo in cui non ci possono essere gioie sportive, la Cerretese Pallavolo riesce a dimostrare quanto sia forte la propria vocazione alla socialità e al sostegno verso il territorio, in attesa di riprendere il proprio cammino sportivo che, stagione dopo stagione, vede ritoccare il record di tesserate (160 ad oggi) e squadre sempre più competitive.

Fonte: Cerretese Pallavolo