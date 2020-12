Lega in piazza per i ragazzi di Casapound ai domiciliari

Gli esponenti della Lega fiorentina, hanno partecipato, con il supporto dei senatori Manuel Vescovi e William De Vecchis alla manifestazione di solidarietà verso i tre ragazzi mandato agli arresti domiciliari per aver volantinato all’interno del liceo Galileo Galilei di Firenze.

"La libertà di opinione e la libera manifestazione del pensiero sono sacre e noi la difenderemo sempre, in un paese civile bisogna difendere il diritto di tutti a poter manifestare il loro pensiero". Ha dichiarato il Segretario provinciale Alessandro Scipioni. Hanno partecipato alla manifestazione anche i consiglieri Alessio Di Giulio e Leonardo Batistini.

"Ringrazio gli esponenti della Lega di Firenze e gli amici di FdI per la loro presenza alla manifestazione di domenica in piazza San Firenze per chiedere la revoca delle misure restrittive per i tre ragazzi del sindacato studentesco di destra.

Mi appello anche al centro sinistra e in particolare ai parlamentari del PD di Firenze, affinché sostengano questa nostra iniziativa, quello che dovrebbe essere un reato amministrativo non si trasformi in una punizione esemplare.

Massima fiducia nella magistratura ma chiediamo di tenere conto della giovane età che sono incensurati e che hanno agito per motivazioni politiche ed ideali non al fine di offendere con atteggiamenti delinquenziali.

Sono convinto che prevarrà il buon senso e rinnovo il mio appello al confronto e al dialogo". Conclude il senatore della Lega Salvini Premier William De Vecchis.

