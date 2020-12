Monteriggioni sempre più amica degli animali con la nuova area cani a Castellina

Il Comune di Monteriggioni si dimostra sempre più attento al decoro urbano e al benessere degli animali. Mercoledì 23 dicembre, alle ore 10, sarà inaugurata la nuova area “sguinzagliamento cani” in via 4 novembre a Castellina Scalo.

Si tratta di un’operazione di recupero che restituisce alla comunità un’area in stato d’abbandono, che adesso potrà essere di nuovo fruibile dai cittadini e dai loro amici a quattro zampe. Lo spazio verde sarà recintato, munito di un fontanello dell’acqua, di panchine, di un cestino per la raccolta delle deiezioni canine e di alcune strutture per svolgere attività di agility dog.

“Siamo molto soddisfatti – afferma il sindaco Andrea Frosini - di aver portato a termine questo nuovo progetto di riqualificazione che fornisce un servizio utile a chi possiede un cane, ma che costituisce anche un arricchimento per tutta la comunità”.

“L’impegno dell’amministrazione prosegue – dichiara il vicesindaco Paola Buti – nel rispetto degli impegni presi nel corso della campagna elettorale. L’area di sguinzagliamento cani è un altro piccolo risultato che va nella direzione di una sempre maggior attenzione nei confronti delle esigenze dei nostri cittadini e in questo caso anche del benessere degli animali”.

Fonte: Comune di Monteriggioni - Ufficio Stampa