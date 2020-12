Moria di delfini in Toscana, interrogazione di Forza Italia

"Sono otto gli esemplari, tutti della specie Stenella, trovati spiaggiati dall'inizio di ottobre 2020 nella Regione Toscana: sei casi solo nelle ultime settimane di cui pochi giorni fa il più recente, sulla spiaggia di Mola all'Isola d'Elba. Lo rende noto l'Agenzia regionale per l'ambiente Arpat. Nel dettaglio i ritrovamenti degli esemplari si sono così verificati: Quattro delfini sono stati trovati all'Elba, gli altri a Vada, Calambrone, Piombino e Grosseto. Una moria che desta particolare preoccupazione, per cui ho subito pensato di presentare una apposita interrogazione parlamentare al Ministro competente."

"Su di un esemplare, la stampa ha annunciato, sia già stata eseguita la necroscopia ad inizio ottobre, e altri cinque verranno campionati prossimamente presso l'Università di Siena. Al momento, come annunciato dalla stampa, non si conoscono le cause di morte, che potranno essere accertate solamente dopo le analisi dell'Ateneo sulla contaminazione e dei veterinari dell'Istituto zooprofilattico di Toscana e Lazio, i cui risultati non saranno disponibili in tempi brevi. Lo scorso anno, come ricordano le agenzie di stampa, in Toscana si verificò una moria di delfini, con 40 casi, a causa del virus Cemv, il Mobillivirus dei cetacei ma le analisi evidenziarono anche la presenza di Ddt e Pct che potrebbero aver contribuito al diffondersi della malattia."

"Diventa a questo punto urgente sapere se il Governo era a conoscenza dei fatti e cosa intenda fare per verificare le cause della morte di questi esemplari di delfini, e se l'Esecutivo prevede particolari strategie a tutela di queste bellissime specie animali presenti in acque Italiane"

