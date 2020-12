Ospedale Mugello, studenti del Chino Chini omaggiano gli operatori con i dolci del laboratorio

Tronchetti di Natale, con decorazioni natalizie, sono i dolci che questo pomeriggio gli studenti e le studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore Chino Chini di Borgo San Lorenzo, hanno portato al personale sanitario dell’ospedale del Mugello. Il dolce pensiero ha voluto omaggiare chi ogni giorno, da mesi, combatte contro il coronavirus. I ragazzi sono studenti dell’indirizzo di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera. Nei laboratori dell’Istituto di Borgo, hanno preparato i tronchetti sotto la guida dei professori Michele Occhibove, Andrea Morozzi e Leonardo Romanelli. Le decorazioni natalizie, invece, sono state realizzate dal Laboratorio Artistico nell’ambito del Progetto “Restiamo insieme”.

Ha accolto gli studenti e i professori in rappresentanza di tutti gli operatori, la direttrice dell’ospedale, Claudia Capanni. “Ringrazio gli studenti e i loro docenti – ha detto Capanni – per l’iniziativa che testimonia come la scuola sia una comunità educante che si confronta con i temi di attualità del mondo reale. L’augurio è particolarmente gradito perché giunge da giovani studenti che rappresentano il futuro. L’ospedale tutto ricambia gli auguri all’Istituto”.

Fonte: Ausl Toscana Centro