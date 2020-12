Consiglio regionale, presentato il piano del Recovery Fund

Un minuto di silenzio in Consiglio regionale in memoria di Enrico Ferri, scomparso qualche giorno fa. “Voglio esprimere il cordoglio di tutta l’assemblea legislativa - ha detto il presidente Antonio Mazzeo - alla vedova Lucia Caselli e ai figli Camilla, Cosimo Maria, Filippo e Jacopo. Un momento per ricordare una figura, simbolo di una stagione politica, quella della Prima Repubblica, che ha caratterizzato il secondo dopoguerra italiano. Ferri è stato un magistrato, un esponente del Psdi e ministro dei lavori pubblici tra 1988 e 1989 ed è passato alla storia come il ministro dei 110 all’ora”.

Anche Marco Stella (FI) ha voluto ricordare Ferri che “ha introdotto la cultura della sicurezza stradale nel nostro Paese. Gli piaceva ricordare che in quei 16 mesi di attività da ministro aveva salvato 2mila vite con quel provvedimento sulla restrizione dei limiti dei velocità nelle nostre autostrade. Era un anche un marito affettuoso e un padre tenero; un uomo che ha avuto la capacità di trasformare un territorio attraverso la sua azione politica lungimirante e anche culturale”. E ha concluso: “Ferri era un uomo simpatico, un uomo del dialogo e delle istituzioni. Si rammaricava che nella nostra Costituzione mancasse il diritto alla felicità”.

Mazzeo ai toscani: "Rispettate le regole"

“Tanto più durante queste feste saremo responsabili, tanto più nel 2021 saremo liberi”. Questo l’appello che il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha voluto lanciare in apertura d’Aula a tutti i cittadini toscani.

Mazzeo invita al rispetto delle regole e alla prudenza. “Dobbiamo confermare il nostro massimo impegno quotidiano a proteggerci e a proteggere gli altri, rispettando le regole che ci siamo dati”.

Il presidente ha poi inviato un abbraccio al consigliere regionale Iacopo Melio, colpito dal Covid e ricoverato all’ospedale di Empoli, rivolgendogli l’augurio di incontrarlo presto in Consiglio.

Recovery fund, tavolo toscano a gennaio

“Nei primi giorni di gennaio daremo avvio al tavolo concordato con Anci e Upi, assieme al presidente Giani, al suo consigliere delegato Anselmi e alla Commissione Europa guidata dal consigliere Gazzetti, per definire assieme al mondo del lavoro, alle imprese e al Terzo settore, il piano toscano per l’utilizzo del Next Generation UE. Lo faremo con due obiettivi: in primo luogo le azioni che guardino al futuro, con uno sguardo lungo che superi una visione legata solo all’emergenza e alla pur giusta necessità di ristorare chi è stato colpito dalla crisi prodotta dalla pandemia, e che disegnino il futuro dei nostri figli; il secondo, cercando una larga partecipazione dei toscani, perché il futuro della regione riguarda loro e quindi non saranno accettate scelte calate dall’alto”. Così si è espresso il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, sulle linee di indirizzo del piano del Recovery Fund, presentato in Aula dal Presidente della Regione, Eugenio Giani.

“Le strade da imboccare quindi devono essere tre : innovazione e digitalizzazione, riconversione ecologica, infrastrutture- spiega Mazzeo - . E lungo queste linee dovremmo mettere in campo azioni coerenti, come la copertura col 5G di tutta la Toscana, anche per arrivare a una completa digitalizzazione scolastica, dato che l’infrastrutturazione digitale delle scuole va considerata una dotazione standard. Il che significa che con investimenti pubblici dobbiamo portare la banda ultra larga e il 5G anche nelle aree a cosiddetto fallimento di mercato, dove i privati non investono “.

“Si devono poi spostare investimenti pubblici per sostenere le nostre imprese verso la transizione ecologica e digitale delle imprese - aggiunge il presidente del Consiglio Regionale -. Ad esempio, occorre intervenire definitivamente sul trattamento dei rifiuti e sull'ammodernamento degli impianti di depurazione e scarico delle zone industriali, al fine di assicurare la compatibilità tra ambiente e impresa nel territorio toscano. E si deve sostenere la eco-mobilità attraverso il completamento delle ciclovie, la navigabilità fluviale e nuovi bus elettrici. Così come servono interventi finalizzati a migliorare i collegamenti tra territori, coi capoluoghi e con le reti di carattere nazionale ed europeo, ad esempio come il collegamento veloce fra la costa e la linea Tav Milano-Roma-Napoli”.

“Infine per imparare da ciò che è successo per la pandemia – conclude Mazzeo – dobbiamo potenziare la sanità territoriale, ad esempio investendo risorse per le tecnologie che consentono di implementare la digitalizzazione del sistema sanitario pubblico, ma anche con investimenti per gli ospedali minori situati nelle aree periferiche, montane o insulari”.

Recovery fund, Torselli (FdI) ribatte

“E’ una vergogna che il Governo Conte stanzi appena 9 miliardi di euro per la sanità nel Recovery plan. Per questo abbiamo chiesto al Presidente Giani di battere i pugni a Roma affinché siano aumentate le risorse per un comparto messo così a dura prova dalla pandemia da Coronavirus”. È il commento di Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, dopo l’approvazione all’unanimità di un ordine del giorno che invita il Presidente della Regione a chiedere al Governo di aumentare le risorse per la sanità.

“Per troppo tempo Pd, Italia Viva e Movimento 5 Stelle hanno pensato che il Mes sarebbe servito a coprire gli interventi sanitari ed il Recovery Fund quelli strutturali. Alla fine anche loro si sono svegliati e hanno capito che non sarà così. Ci fa piacere che Giani, questa mattina, abbia criticato l’operato del Governo giallo-rosso sul Recovery plan. Ci auguriamo – conclude Torselli – che questa volta sia davvero in grado di fare la voce grossa con il Presidente del Consiglio e che le sue parole non si riducano ad essere i soliti annunci”.

Sì unanime a risoluzione commissione Europa

Passa all’unanimità la risoluzione presentata dalla commissione per le politiche europee che chiede un ruolo da protagonista delle Regioni nella definizione del piano, e la costituzione di una cabina di regia Giunta-Consiglio regionale con una funzione centrale da assegnare alla nuova commissione per le politiche europee; auspica inoltre un dialogo costante con i rappresentanti delle istituzioni locali (Upi e Anci Toscana), i rappresentanti del mondo produttivo, del mondo del lavoro e del Terzo Settore; e indica come priorità gli investimenti per le infrastrutture “fisiche e digitali” e la modernizzazione della pubblica amministrazione, nel segno della semplificazione e della digitalizzazione. Questi i punti principali della risoluzione, già passata con voto unanime ieri in commissione.

In chiusura del dibattito, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità anche un ordine del giorno di Fratelli d’Italia, che impegna il presidente della Toscana ad adoperarsi “in conferenza Stato-Regioni e in tutte le sedi utili, affinché il Governo nazionale aumenti le risorse del Pnrr destinate al comparto sanitario”.

Passa invece a maggioranza (Pd e Italia viva), contrari i gruppi del centrodestra, astenuto il Movimento 5 stelle, una risoluzione presentata dal Partito democratico, a firma del capogruppo Vincenzo Ceccarelli, e con emendamenti presentati dal capogruppo di Italia viva, Stefano Scaramelli. L’atto di indirizzo presenta un articolata proposta di punti programmatici, in vista dei contributi che la Regione Toscana sarà chiamata a dare al Piano nazionale: dalla trasformazione digitale delle imprese alla transizione ecologica, dalle infrastrutture e la mobilità all’istruzione, la formazione e la ricerca; come pure sulle politiche per l’equità sociale, con particolare riferimento alle aree interne della regione. E sulla sanità, si mette in risalto l’assoluta centralità di un sistema sanitario nazionale pubblico di qualità, e quindi la necessità che il Pnrr preveda un grande progetto di riforma e di investimenti per la sanità pubblica. E ancora, la centralità delle Società della salute e una particolare attenzione da dedicare al potenziamento della sanità territoriale e agli ospedali minori situati nelle aree periferiche, montane o insulari.

L’Aula ha respinto, invece, una proposta di risoluzione del Movimento 5 stelle, illustrata da Irene Galletti, che puntava, tra l’altro, a interventi di digitalizzazione della Pubblica amministrazione e a un sistema di progettazione di una rete infrastrutturale che applichi nei piccoli borghi il nuovo modello di ‘smart village’.

Respinta anche una mozione presentata dalla Lega e illustrata in Aula dal vicepresidente della commissione Europa, Giovanni Galli, “per l’istituzione di un tavolo permanente Regione-Enti locali, per esprimere contrarietà alle scelte del Governo che vuole far calare dall’alto l’assegnazione dei fondi europei alla Toscana e per collegare la nostra regione all’Italia che produce e con il cuore produttivo dell’Europa e non, come era nell’idea del presidente Enrico Rossi, di unire la Toscana alle Regioni del centro, Umbria e Marche”.

Bilancio Regione, più spese per la sanità e niente nuove tasse

80,6 milioni di nuovi investimenti, crescita della spesa sanitaria, nessun aumento delle tasse regionali. Sono questi i tratti salienti della manovra di bilancio presentata oggi in aula (la discussione è in corso) dal presidente della commissione Affari istituzionali Giacomo Bugliani (Pd).

“Per la prima volta dal 2014 le Regioni – ha spiegato Bugliani – non sono chiamate a concorrere al raggiungimento degli obbiettivi di finanza pubblica. Hanno l’obbligo invece di realizzare investimenti aggiuntivi rispetto a quelli già programmati, con risorse proprie, il cui volume, per la Toscana, vale 80,6milioni di euro in vari settori: messa in sicurezza degli edifici, prevenzione dal rischio idrogeologico, edilizia residenziale pubblica, edilizia sanitaria, viabilità, trasporti, tutela alimentare, ricerca e innovazione, interventi a favore delle imprese. Inoltre, segnalo una crescita importante della spesa sanitaria corrente, con il fondo sanitario che passa a 7miliardi e 285milioni (era 7miliardi e 96milioni). Le spese di funzionamento sono rimaste stabili, c’è invece una crescita dei fondi di riserva, che saranno utilizzati per finanziare il nuovo ciclo di programmazione comunitaria. Neanche il prossimo anno sarà utilizzata la leva fiscale, come avviene dal 2014.

Nella legge di stabilità 2021 – ha proseguito Bugliani - vi sono una serie di rimodulazioni di vari interventi sulla viabilità e sulle opere pubbliche. Altri interventi significativi sono contenuti nel Collegato alla legge di stabilità: i comuni potranno contare su 6 milioni di euro negli anni 2021-2023 per interventi sulla qualità dell’aria e l’efficientamento degli impianti di riscaldamento. Si è trattato di una manovra complessiva non semplice, date le note difficoltà del periodo che attraversiamo – ha concluso Bugliani – ma viene riconfermata la volontà di ripartire con gli investimenti, senza aumentare le tasse e dedicando maggiori risorse ai servizi sanitari».

Il gruppo consiliare del Pd, condividendo le scelte di fondo della manovra, ha presentato alcuni emendamenti.

«Abbiamo voluto integrare e rafforzare la capacità di dare le risposte attese dai territori e alle comunità della Toscana – spiega il capogruppo Vincenzo Ceccarelli – con alcuni importanti emendamenti, come quello che prevede l'implementazione del fondo per incentivare la riassunzione dei lavoratori delle aziende in crisi (1 milione di euro), come quello relativo alla integrazione delle risorse (400mila euro per il 2021, 600mila per il 2022) per la progettazione di opere di nostra stretta competenza, quali ad esempio le strade regionali e la difesa del suolo. Abbiamo fortemente voluto il rifinanziamento delle “borse Pegaso” per i dottorati di ricerca (1,5 milioni per 3 anni), ma abbiamo anche chiesto e ottenuto risorse ulteriori per le cooperative di comunità, una esperienza recente in Regione e che guarda alle esigenze delle aree interne. E, infine, un contributo di 200mila euro per gli istituti storici della Resistenza, per la salvaguardia della memoria, perché sono proprio qui le nostre radici di democrazia e libertà».

PNRR, parla Giani

Una grande attenzione alla sanità; spazio ai progetti regionali senza troppa centralizzazione delle risorse e valorizzazione delle missioni per innovazione informatica e tecnologica e per la transizione digitale. Questi i messaggi forti lanciati dal presidente della Regione Eugenio Giani, questa mattina, nella comunicazione al Consiglio regionale sul contributo della Toscana alla formazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). “Abbiamo progetti per 8 o 10 miliardi con le caratteristiche che il Recovery Fund richiede - ha detto Giani. – Si tratta cioè di quegli interventi che da qui al 2022 possano avere progettazioni esecutive e che possano essere completati entro il 2026”.

Il presidente ha parlato delle “grandi capacità intorno a queste missioni che hanno una prospettiva di cambiamento della qualità di vita, di valorizzazione dei profili dell’innovazione, e di volano dell’economia” e ha precisato che si tratta “sia di interventi rappresentati da opere pubbliche che di interventi che, invece, attraverso bandi, saranno realizzati dal privato”. Il presidente ha ribadito la necessità di concertazione Stato-Regione, per la quale la Toscana è pronta ma che occorre vedere “come sarà gestita la partita a livello nazionale, perché se saranno i singoli ministeri a presentare gli interventi in una cabina di regia che vede protagonista la Presidenza del Consiglio, noi questi progetti più che presentarli in modo organico come abbiamo fatto nel nostro documento, dovremmo cercare di inserirli nei vari progetti dei ministeri. In questo caso si corre però il rischio che ne vengano accettati solo delle parti”. Per Giani, invece, ”è necessario che i 209 miliardi destinati all’Italia tengano conto della specificità di progetti regionali e che a questi sia dunque riconosciuta una quota consistente delle risorse”.

Nel suo intervento Giani ha ribadito più volte la necessità di porre una grande attenzione alla sanità. “Se non c’è il Mes – ha affermato, - cogliamo l’occasione con il Recovery fund per dare forza al nostro sistema di sanità e salute”. “Sono deluso – ha aggiunto - che a livello nazionale sul capitolo della salute siano dedicati solo 9 miliardi; su 209 miliardi sono solo il 4,6 per cento. La sanità deve pesare di più. Solo in Toscana abbiamo progetti per 4 miliardi da un punto di vista dell’edilizia, della sanità territoriale, dell’innovazione tecnologica, per la sanità telemedicina”.

Il presidente ricorda i sei capitoli del piano nazionale, mantenuti anche a livello regionale, con le rispettive missioni e con i relativi contributi. Le missioni si riferiscono alla digitalizzazione e competitività e informatica (per la quale devono esserci almeno il 20 per cento dei progetti nazionali) per 48 miliardi; poi almeno il 37 per cento dei progetti per la rivoluzione verde e transizione ecologica (74 miliardi). Il terzo capitolo è dedicato alle infrastrutture per una mobilità sostenibile ( 27miliardi); il quarto ad istruzione e ricerca (19 miliardi); il quinto alla parità di genere con la coesione sociale e territoriale (17 miliardi) e l’ultimo alla salute (9 miliardi).

“Noi in questi sei capitoli - ha detto Giani - avevamo presentato progetti di riferimento. Sull’innovazione e digitalizzazione abbiamo 5 progetti con un impegno di spesa pari a un miliardo e 168 mila euro. Due progetti sono come contributi al sistema delle imprese e contributi per investimenti per un totale di 300 milioni”. Poi, “sulle tecnologie emergenti, con 400 milioni, per la copertura 5G e la realizzazione della banda ultralarga,”; “il quarto progetto Bul (banda ultralarga) per 108 milioni di euro” e poi il quinto per il fondo regionale di garanzia che si traduce in microcredito per una cifra di 300 milioni”. Giani ha poi elencato i 14 progetti della missione ambiente che impegnano 3 miliardi e 110 milioni, con progetti di forestazione in ambito urbano e piantumazione (stima di 100 milioni euro); quello per piste ciclabili urbane ed extraurbane progetti che possono essere realizzati con fabbisogno di circa 30 milioni di euro; quello della mobilità leggera per 60 milioni euro, quello per il rinnovo del parco autobus e rotabile per il quale la stima è di 126 milioni; e ancora quelli per efficientamento energetico degli immobili pubblici e delle imprese; sulla messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici; sul servizio idrico integrato e sulla modernizzazione idrica per fini irrigui; per trattamenti dei rifiuti in economia circolare e ancora le opere per mitigare rischio idrogeologico e la prevenzione incendi e per la bonifica delle aree di crisi di Piombino e Livorno.

Riguardo ai capitoli di infrastrutture e sviluppo, Giani ha detto: “Per lo sviluppo della rete stradale regionale c’è un fabbisogno di 182 milioni”; per la “messa in sicurezza della viabilità una stima di 205 milioni” e poi per “la progettualità su portualità e logistica, abbiamo previsto 30 milioni”. Sul capitolo di istruzione, formazione e ricerca ”abbiamo il sostegno alla qualificazione dei giovani per una cifra pari a 30 milioni”. Una cifra pari a 80 milioni è destinata a vari progetti: quello ‘Scuola aperta’, quello della cultura digitale, l’intervento sulle ville medicee, la digitalizzazione scolastica, l’edilizia per il diritto allo studio e le infrastrutture di ricerca. Sulla missione di equità sociale ci sono gli interventi Erp, quelli per la rigenerazione urbana efficientata, per la qualità dell’abitare e poi i servizi per la prima infanzia e le politiche attive per lavoro. Per le politiche di genere, ha concluso Giani, “abbiamo il progetto Api per il supporto alle progettualità donna- lavoro, poi il sostegno all’imprenditoria femminile e le cooperative di comunità”.

