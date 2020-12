Incidente tra auto e moto sulla SS65 'Della Futa': strada chiusa

Sulla SS 65 "Della Futa" al km 20,400, a seguito di un incidente è provvisoriamente chiusa la corsia, in direzione Firenze all’altezza del territorio di Vaglia (FI)

Nell' impatto sono coinvolte un’autovettura ed una moto. I due conducenti sono rimasti feriti. Per ripristinare il transito in piena sicurezza, sono intervenuti il personale Anas, il 118 e le Forze dell'Ordine per le attività di rimozione dei veicoli e di pulizia del piano viabile.

Al momento il traffico è deviato su una sola corsia con l’istituzione di un senso unico di marcia.

Fonte: ANAS