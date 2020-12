Scuola Cino da Pistoia, in arrivo 4 milioni di euro

«È di questa mattina - spiega l'assessore all'edilizia scolastica Alessandra Frosini - la notizia dell’arrivo dei 4milioni chiesti per la realizzazione della nuova scuola Cino da Pistoia, su cui il Comune di Pistoia, grazie ai tecnici dell’ufficio edilizia scolastica, ha realizzato un progetto esecutivo che nel 2019 ci ha permesso di scalare la classifica dei Mutui Bei, passando dal 377° posto al 9°. In questo momento siamo, a livello regionale, il primo progetto in graduatoria e questa mattina abbiamo ricevuto la comunicazione dall’ufficio regionale dell’ottenimento dei 4 milioni richiesti. Ora aspettiamo l’atto formale che dovrebbe arrivare lunedì. Intanto, in attesa di questi finanziamenti, già negli scorsi mesi avevamo dato il via libera al progetto di demolizione e smaltimento del vecchio prefabbricato, chiuso dal 2014. Si tratta di interventi importanti che verranno realizzati all’inizio del nuovo anno. Vista l’importanza di questa scuola, fin dall’insediamento abbiamo deciso di procedere nelle varie fasi di progettazione, arrivando ad avere un progetto cantierabile, che ci ha permesso di essere adesso il primo progetto finanziabile. Sono felice per le tante famiglie e per il personale scolastico che, dopo tanti anni, finalmente potranno vedere la realizzazione di una nuova e innovativa scuola. Senza progetti non si partecipa ai bandi e senza partecipare ai bandi non si ottengono i finanziamenti. Per questo il lavoro di progettazione portato avanti direttamente dal nostro ufficio di edilizia scolastica, che ringrazio, è stato determinante. Ringrazio anche il dottor Gabrielli della Regione, con il quale ci siamo sempre confrontati per gli aggiornamenti del piano triennale dei Mutui Bei»