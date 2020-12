Si veste da Babbo Natale per la fidanzata, lo credono ladro e chiamano i carabinieri

Si è vestito da Babbo Natale per fare una sorpresa alla fidanzata. È entrato nello stabile dove lei vive ma è stato visto dal proprietario, che lo ha scambiato per un ladro e ha chiamato i carabinieri. La disavventura è avvenuta a Talla, in Casentino, e sembra la trama di un film.

Stando ai carabinieri, il proprietario di un'abitazione avrebbe ricevuto sul proprio smartphone un messaggio di allerta. Gli sarebbero arrivate delle immagini della telecamera di videosorveglianza con in bella mostra una figura vestita da Babbo Natale. Ed era proprio un Babbo Natale, che si aggirava furtivamente proprio per sorprendere la compagna.

Sono intervenuti i carabinieri, che hanno fatto chiarezza sull'episodio. Ascoltata la versione del ragazzo e appurato che si trattava della verità, hanno rassicurato il proprietario dello stabile. La sorpresa, comunque, è stata salvata.