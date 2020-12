Mazzeo e il garante Fanfani in visita al carcere Don Bosco di Pisa

Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e il Garante toscano dei detenuti, Giuseppe Fanfani, saranno in visita alla casa circondariale Don Bosco di Pisa lunedì prossimo, 28 dicembre, alle 12.30. Al termine della visita, alle 13.30, il presidente e il garante incontreranno i media davanti all'ingresso dell’istituto.

Nelle casa circondariale ad oggi presenti 252 detenuti, tutti in attesa di giudizio, condannati a pene inferiori ai cinque anni o con un residuo di pena inferiore.

L'Istituto, progettato tra il 1928 ed il 1933 e costruito tra il 1934 ed il 1935, fu preso in consegna nel 1941 ed iniziò la sua attività nel 1944. La struttura era inizialmente composta da 8 palazzine collegate da corridoi, nel 1955 ne venne aggiunta un'altra per officina e lavanderia. Le sezioni detentive si trovano prevalentemente nei tre piani del blocco centrale, mentre gli spazi per le attività e i principali spazi comuni sono collocati a piano terreno.

Gran parte delle celle misura dai 6 agli 8 metri quadrati. Presso il reparto di reclusione sono collocati generalmente due detenuti per cella e tre presso il reparto giudiziario. L'Istituto è dotato di una cucina centrale, una per il Centro clinico, una per la sezione Prometeo ed una per il polo universitario. Queste ultime due sezioni si caratterizzano per un'organizzazione interna differenziata e finalizzata. La sezione Prometeo accoglie detenuti sieropositivi e detenuti sani che si rendono disponibili sia a condividere quella sezione sia ad assistere i compagni ammalati. Il polo universitario è situato presso una sezione opportunamente ristrutturata ricavata presso il reparto penale; ospita contemporaneamente detenuti studenti universitari e studenti della scuola media superiore.

Presso l'Istituto è presente, inoltre, il Centro Diagnostico Terapeutico o Centro clinico in grado di accogliere detenuti di media e di alta sicurezza per un totale di circa 65 persone.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa