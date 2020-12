Accoltella il figlio durante una lite, madre arrestata a Poggibonsi

Un'aggressione violenta, che poteva trasformarsi in tragedia, ha scosso questa notte il centro di Poggibonsi. Una lite tra un quarantenne, la sua compagna e la madre dell'uomo, avrebbe potuto essere fatale.

La madre, 61enne della provincia di Napoli, innervosita dai comportamenti del figlio lo ha aggredito accoltellandolo per tre volte alla schiena, nel momento in cui era in atto una discussione tra l'uomo e la sua compagna, di fronte alla figlia di pochi mesi.

I carabinieri della Compagnia di Poggibonsi sono intervenuti sul posto, insieme al personale medico del 118. Constatato quello che era successo e mentre il 118, avvertito dalla stessa madre, prestava i primi soccorsi, i militari hanno provveduto alla perquisizione domiciliare. Il coltello col quale è stato ferito l'uomo è stato ritrovato, inoltre elementi utili alle indagini hanno confermato la dinamica di quanto successo, oltre alla conferma agli investigatori dalla stessa madre.

Quest'ultima è stata condotta presso il Comando di Poggibonsi per ulteriori accertamenti. Per la 61enne la Procura della Repubblica di Siena, concordando con l'attività investigativa, ha disposto l'arresto per tentato omicidio.

Il figlio è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Siena. Dichiarato guaribile in un paio di settimane poiché, fortunatamente, non sarebbero stati lesi gli organi vitali.