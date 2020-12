Droga e pistola clandestina in casa: arrestato 33enne a Pisa

Il 24 dicembre un 33enne pisano, già noto alla polizia per precedenti con sostanze stupefacenti, è stato fermato ad un controllo. Il suo atteggiamento sospetto avrebbe fatto scattare le perquisizioni nelle due abitazioni in suo possesso, eseguite dalla Squadra Volanti della questura di Pisa.

Nella prima casa, in zona San Giusto, gli agenti hanno trovato in camera da letto 50 grammi di marijuana, 1 grammo di hashish, due bilancine di precisione e 8mila 550 euro in contanti, denaro ritenuto proveniente da attività di spaccio.

La seconda perquisizione, a porta a Lucca, ha fatto rinvenire nascosta in un calzino sopra un armadio alto, una pistola a tamburo clandestina poiché priva del numero di matricola, munita di quattro proiettili. Arma, stupefacenti e bilancine sono stati sequestrati. Il 33enne prima è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti poi, con la seconda perquisizione, arrestato e condotto al carcere Don Bosco.