Vaccini anti Covid, la consegna dell'Esercito all'Ospedale Careggi

È previsto per le ore 8:00 del 27 dicembre alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’Assessore alla Sanità Simone Bezzini l’arrivo dei vaccini anti Covid portati dal personale dell’Esercito della Divisione Vittorio Veneto alla Farmacia dell’Ospedale Careggi di Firenze padiglione 15, nel piazzale interrato utilizzato per lo scarico delle merci. Successivamente, completate le operazioni di preparazione delle dosi, le fiale di vaccino saranno portate al CTO padiglione 25 per le prime somministrazioni ad un gruppo selezionato di operatori.

Padiglione 15 consegna vaccini - CTO, ambulatori vaccinazione Covid

Sono oltre 9mila le adesioni registrate a Careggi nel sondaggio per la promozione della vaccinazione anti Covid attivato dalla Regione Toscana. “Un numero notevole – commenta il direttore generale Rocco Damone – che supera i circa 6mila dipendenti dell’Azienda ospedaliero universitaria fiorentina, che ha potuto estendere l’iniziativa agli studenti delle facoltà di medicina e scienze infermieristiche e al personale delle ditte esterne”.

“A sostegno della promozione del senso di responsabilità per la massima adesione possibile alla campana vaccinale – dichiara Lucia Tusco direttrice sanitaria di Careggi – è stata sottoscritta da 118 dirigenti medici dell’Ospedale fiorentino una carta di intenti che testimonia ufficialmente alla pubblica opinione l’adesione personale alla vaccinazione”.

La Carta impegna i firmatari al sostegno morale e professionale di 5 punti a fondamento di una cultura della vaccinazione sempre più necessaria in epoca Covid:

1. Il diritto alla prevenzione, essere protetto è un diritto di ogni singolo individuo

2. Il dovere della prevenzione come responsabilità sociale

3. L’informazione e il contrasto alla disinformazione, trasparenza

4. La qualità del processo di vaccinazione, rispetto dei requisiti

5. La qualità della comunicazione, comunicare tra pari

“All’impegno istituzionale – aggiunge Damone – si affianca una campagna informativa interna ed esterna all’Azienda Careggi con videoconferenze, formazione dedicata, iniziative di aggiornamento professionale e la diffusione di un logo dedicato che diventerà un distintivo per la promozione di una coscienza civica della vaccinazione anti Covid”.

Fonte: Aou Careggi - Ufficio stampa