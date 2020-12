Allerta per vento: a Livorno domani chiusi parchi, cimiteri, ludoteche e centri diurni

Data l'allerta meteo codice arancio per vento e mareggiate, il sindaco Luca Salvetti ha disposto con un'ordinanza, per domani, lunedì 28 dicembre, la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi e dei cimiteri cittadini.

Si ricorda che dalla serata di oggi è previsto un nuovo intenso peggioramento meteo su tutta le regione, che toccherà anche la nostra città e l'arcipelago.

Per Livorno e Gorgona la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento e mareggiate, valido dalle ore 00.00 alle ore 8.00 di lunedì 28 dicembre.

Da quell'ora, le 8.00, scatta il codice arancio sempre per vento e mareggiate fino alle ore 13, per poi tornare codice giallo fino alle 23.59 di lunedì 28 dicembre.