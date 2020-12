Fucecchio, solo 18 i positivi al Covid questa settimana. Dato più basso dal 10 ottobre a oggi

Meno di 20 tamponi positivi in una settimana. A Fucecchio non accadeva dalla prima settimana di ottobre. Sono state 18 le positività riscontrate nel territorio comunale dal 20 al 26 dicembre con una riduzione di oltre il 50% rispetto alla settimana precedente. Il calo è sensibile, circa il 35%, anche se confrontiamo il dato con quello della settimana 6-12 dicembre che fino a questo momento era stata la migliore. Su questi numeri così incoraggianti in minima parte potrebbe aver influito anche il calo dei tamponi fatti nel periodo festivo ma è indubbio che, dopo le restrizioni iniziate a novembre, il numero delle persone contagiate sia sceso in maniera drastica a Fucecchio come in tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa e del Comprensorio del Cuoio.

“Questo vuol dire che i cittadini hanno rispettato le regole – commenta il sindaco Alessio Spinelli – contribuendo a migliorare la situazione complessiva e aiutando anche gli ospedali che rispetto al periodo più critico adesso sono in una condizione leggermente migliore. Certo siamo ancora lontani dai numeri dell’estate per quanto riguarda le persone ricoverate. L'impegno dei medici e di tutto il personale ospedaliero è ancora massimo per curare tanti cittadini colpiti dal Covid-19 ma il senso di responsabilità delle persone, che mi auguro prosegua anche durante queste festività, e l'inizio delle vaccinazioni ci permettono di guardare al futuro con maggiore ottimismo” .

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa