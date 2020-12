Minaccia e maltratta la madre per farsi consegnare soldi per la droga: arrestato

Non ne poteva più delle continue ed ossessive richieste di denaro da parte del figlio trentenne, soldi che l'uomo usava con tutta probabilità per la sua dipendenza dagli stupefacenti. L'uomo, un trentenne, ormai da tempo sottoponeva la madre a maltrattamenti, minacce e ricatti, per questo è stato arrestato per tentata estorsione e maltrattamenti familiari. I fatti sono avvenuti a Poggibonsi.La madre, 51 anni, si era rivolta ai carabinieri, ma il figlio l'ha nuovamente minacciata. Durante l'ennesima richiesta la madre, 51 anni, ha incontrato una pattuglia di carabinieri a cui ha chiesto aiuto e i militari l'hanno accompagnata a casa, nascondendosi dietro la porta d'ingresso. Quando il 30enne ha iniziato a dare in escandescenza pretendendo dei soldi e iniziando a distruggere alcune suppellettili, i carabinieri sono intervenuti arrestandolo.