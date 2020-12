Corpo Vigili Giurati 100% di Firenze: proprietà completa ai Berni-Gamberini

Il società del Corpo Vigili Giurati Spa diventa fiorentina al 100%. La famiglia Berni-Gamberini, già proprietaria della maggioranza azionaria di Corpo Vigili Giurati Spa con il 60% delle quote, ha acquisito il restante 40% da Sici Sgr, Next Holding e X Capital, ovvero la completa proprietà.

L'acquisizione è stata siglata nell'ambito di una più ampia operazione di finanziamento a medio-lungo termine, erogato da una serie di Istituti finanziatori: Bnl, Crédit Agricole Italia, Banco Bpm, Muzinich Co Sgr.

Il Corpo Vigili Giurati, con sede a Firenze da oltre 95 anni è fra i principali istituti di vigilanza attivi nel territorio nazionale, conta oltre 1200 dipendenti e ricavi consolidati pari a più di 60 milioni di euro, oltre a "profitti in crescita anche in questo difficile anno", come afferma la società.