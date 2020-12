Il Comune rinnova le concessioni commercio e somministrazione su aree pubbliche

Il Comune di Montemurlo ha provveduto al rinnovo di tutte le concessioni per il commercio e la somministrazione su aree pubbliche che, altrimenti, sarebbero decadute il prossimo 31 dicembre. Il rinnovo è avvenuto in base a quanto previsto dalla linee guida del Ministero per lo Sviluppo Economico (dl 34/2020) e da quelle regionali (delibera di Giunta Regionale 1548 del 2020). Le concessioni sono state rinnovate per dodici anni e, come previsto dalle linee guida regionali, visti i tempi ristretti, anziché notificare a ciascun titolare il rinnovo, l’amministrazione comunale ha provveduto a comunicarlo con un unico atto che è affisso all’albo pretorio. Nei primi sei mesi del 2021, però, il Comune di Montemurlo provvederà, per ciascuna concessione, a verificare che sussistano i requisiti fondamentali al rinnovo: possesso dei requisiti morali e professionali, iscrizione attiva alla Camera di Commercio, regolarità del Durc (documento di regolarità contributiva) o altra documentazione attestante la regolarità contributiva. Per avere maggiori informazioni ci si può rivolgere al Suap del Comune telefono 0574-558330 o 358; l’atto di rinnovo delle concessioni rimarrà affisso all’albo fino al 30 giugno 2021.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa