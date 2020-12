Prodotti contraffatti e merce non idonea: sequestri e denunce in Lucchesia

Sono diversi i controlli eseguiti negli ultimi giorni, durante le festività natalizie, dalla guardia di finanza di Lucca che hanno portato a sequestri nella riviera versiliese e nel capoluogo.

Due persone sono state denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica per reati connessi alla produzione e commercializzazione di prodotti recanti marchi industriali contraffatti e di prodotti non idonei alla vendita. Circa 1.150 prodotti contraffatti delle più note griffe sono stati sequestrati dalle fiamme gialle, comprese 6 stufe non conformi alla commercializzazione pronte ad essere vendute.