Quale scuola superiore scegliere? L'istituto 'Checchi' di Fucecchio presenta la propria offerta formativa

Una diretta facebook per presentare ai ragazzi e alle famiglie l'istituto superiore “Arturo Checchi”. La situazione legata alla pandemia, infatti, ha costretto la scuola ha rivedere le modalità di svolgimento degli open day che diventano virtuali. Così mercoledì 30 dicembre, a partire dalle ore 10.30 sulla pagina facebook dell'istituto (https://www.facebook.com/IstitutoChecchi), saranno presentati i vari indirizzi per l'anno scolastico 2021/2022.

La scuola propone una vasta scelta con i suoi otto indirizzi divisi tra liceo, tecnico e professionale, con il fiore all'occhiello, l'ultimo nato, l'istituto tecnico per la calzatura, strettamente legato al Consorzio Toscana Manifatture e alle aziende del territorio.

Il programma della giornata virtuale sarà aperto dagli interventi del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli e della dirigente scolastica Genny Pellitteri, cui seguiranno le presentazioni degli otto indirizzi: istituto tecnico settore tecnologico "Sistema Moda" Articolazione Calzatura e Moda, durante il quale interverrà anche Gianluca Papini direttore del Consorzio Toscana Manifatture, istituto professionale settore industria e artigianato per il Made in Italy Abbigliamento e Moda, istituto tecnico settore economico Amministrazione Finanza e Marketing e Relazioni internazionali per il marketing, istituto professionale Manutenzione e assistenza tecnica, liceo scientifico e liceo scientifico delle Scienze applicate, liceo linguistico, liceo scientifico sportivo. Chiuderanno la giornata gli interventi della professoressa Testa e della vicesindaco e assessore alla scuola Emma Donnini.

Un'occasione per ascoltare l'offerta formativa dell'istituto e le relazioni con il territorio in cui si trova collocato, per una scuola sempre più rispondente alla domanda del mercato del lavoro.

Si ricorda che fino al 15 gennaio sarà inoltre attivo uno sportello orientamento, tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 18 alle 19. Necessario prenotare un appuntamento scrivendo a orientamento.checchi@gmail.com oppure telefonando al numero 0571 20889.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa