Rientro a scuola e trasporti pubblici, M5s Empoli: "Risposta stentata"

Nell'ultimo cc del 22 Dicembre abbiamo ricevuto risposta alla nostra interrogazione sui trasporti pubblici in previsione del rientro a scuola il 7 Gennaio per tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole superiore anche se con presenza al 75%.

Stando alle parole del vicesindaco i mezzi saranno aumentati di 12 unità per quanto riguarda l'Empolese Valdelsa (2 per la tratta Empoli- Castelfiorentinoe 10 per la tratta Empoli - Fucecchio).



La capienza sarà ridotta al 50% con una disposizione verticale dei passeggeri come previsto dal decreto.

Saranno a disposizione 4 steward (2 alla stazione e 2 in Via Sanzio in prossimità delle scuole), facilitatori dell'azienda stessa dei trasporti e volontari.

A nostro avviso la risposta è stata piuttosto stentata e poco rassicurante in quanto le scuole superiori considerate sembrano essere soltanto quelle di via Sanzio e i comuni 2 su 11.



Non ci dimentichiamo che abbiamo altre scuole nei pressi del centro storico come il liceo "Virgilio" , l'Istituto per geometri, il distaccamento del "Pontormo" e che i ragazzi provengono anche da Limite e Capraia, Vinci, Montelupo, Montespertoli, Montaione, Gambassi, Certaldo, Cerreto Guidi per cui prestare attenzione solo a Fucecchio e Castelfiorentino non può essere rassicurante!



La situazione delle fermate è sotto gli occhi di tutti e i ragazzi stessi ne sono stati testimoni per cui niente passerà inosservato e senza denuncia se non ci sarà il risultato sperato! Ricordiamo di nuovo che i percettori di Rdc possono essere inseriti nei progetti Puc che devono essere portati avanti dal comune unendosi anche ad altri enti, in questo caso l'azienda che si occupa del trasporto, come avvenuto per la sanità!

Movimento 5 Stelle Empoli

Fonte: Movimento 5 Stelle Empoli