Tramvia Firenze, modifiche alla viabilità di notte in zona piazza della Libertà

È confermata per stanotte la seconda fase della modifica della viabilità in zona piazza della Libertà. Si tratta dei cambi di senso in via Pier Capponi e via Leonardo Da Vinci: la prima strada diventerà da viale Don Minzoni verso piazza Savonarola, la seconda sarà percorribile da piazza Savonarola verso viale Don Minzoni. Per effettuare le operazioni legate in particolar modo al rifacimento della segnaletica orizzontale dopo le 20 di oggi e fino alle 7 di domani saranno in vigore divieti di sosta mentre quelli di transito andranno avanti fino al completamento delle modifiche. Durante la notte prevista anche la chiusura di piazza Savonarola tra via Leonardo Da Vinci e via dei Della Robbia, tratto che una volta completate le variazioni diventerà a senso unico da via Valori verso via Leonardo Da Vinci. Inoltre per ottimizzare la svolta da via Leonardo Da Vinci in viale Don Minzoni in quest’ultimo verrà realizzata una corsia di immissione protetta.

Sul posto oltre agli addetti di Publiacqua e Silfi anche le pattuglie della Polizia Municipale che oggi hanno presidiato la zona per monitorare l’andamento della circolazione nel primo giorno di attivazione delle modifiche di via Lorenzo il Magnifico e piazza della Libertà. Nonostante la pioggia fino a metà pomeriggio non si sono registrati particolari disagi. Si ricorda che è mantenuto il collegamento tra viale Matteotti e viale Lavagnini come pure tra viale Matteotti e viale Don Minzoni, mentre è stata interrotta la direttrice tra viale Lavagnini e viale Don Minzoni-Le Cure sostituita dal percorso alternativo viale Strozzi-via Lorenzo il Magnifico-piazza della Libertà-viale Don Minzoni e da domani sarà possibile anche proseguire su via Pier Capponi. Nessun cambiamento per le provenienze da via Bolognese-Ponte Rosso che possono continuare sia verso viale Lavagnini-viale Matteotti che verso viale Don Minzoni. Infine da via Lorenzo Il Magnifico si può continuare sia verso viale Lavagnini-viale Matteotti o rientrare su viale Milton da via Toscanelli.

Qualche risentimento invece in via XX Settembre per le provenienze da via Corridoni-via del Romito verso piazza della Libertà-viale Don Minzoni. Per questo si consiglia di utilizzare via Lorenzo il Magnifico attraverso due itinerari: Ponte degli Alpini-viale Montelungo-viale Strozzi-via Lorenzo il Magnifico; oppure piazza della Costituzione-via XX Settembre-Ponte dei Bersaglieri-via Lorenzo il Magnifico.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa