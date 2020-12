Biennale Internazionale di Antiquariato, Ceccardi e Bussolin: "Grazie alla Lega sostegni economici importanti"

“Il Senato ha approvato oggi un ordine del giorno promosso dalla Lega che chiede un impegno economico concreto al Governo per sostenere la Biennale Internazionale di Antiquariato di Firenze.

È con estrema soddisfazione che prendiamo atto del ruolo determinante svolto dalla Lega nella valorizzazione di questa importantissima e storica iniziativa che da sempre si svolge nel capoluogo Toscano.

Questo atto è un contributo doveroso per sostenere un tessuto economico in pesante difficoltà a seguito della crisi scatenata dalla pandemia. Per le associazioni che rappresentano l’intera categoria sarebbe infatti stato estremamente difficile organizzare l’iniziativa senza un impegno concreto delle Istituzioni. La Biennale è da sempre un punto di riferimento non solo per il commercio fiorentino e tutto l’indotto ad esso collegato ma anche per tutti gli operatori del settore dell’antiquariato a livello nazionale. Un successo che premia la Toscana e le sue eccellenze e dimostra l’impegno della Lega a favore del territorio e delle attività”.

Così in una nota l’europarlamentare Susanna Ceccardi ed il Capogruppo Lega del Comune di Firenze Federico Bussolin.