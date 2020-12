Covid, Picchielli (Lega): "Tamponi rapidi nelle farmacie comunali"

Come gruppo Lega Salvini Empoli invitiamo l'amministrazione comunale ad attivarsi per rendere possibile fare tamponi rapidi nelle farmacie comunali: un servizio a disposizione della cittadinanza che incrementerebbe il tracciamento e la lotta alla diffusione del Covid-19.

Siamo a conoscenza che per potere effettuare i tamponi, le farmacie devono predisporre di un locale ad hoc, ma riteniamo che ricavare gli spazi idonei non sia una problematica insormontabile per i punti vendita comunali.

"Le farmacie comunali, seppur agendo in un mercato concorrenziale, devono avere ben presente la finalità sociale che caratterizza la propria azione: devono rispondere al meglio alle istanze e alle necessità dei cittadini. Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria l’intera categoria delle farmacie, comunali ma anche private, ha dato un grande apporto al sistema sanitario regionale nella lotta al Covid-19. In un periodo come questo caratterizzato dalla seconda ondata, il loro contributo è fondamentale, per arginare la curva epidemica anche in vista di una possibile terza ondata" conclude il Capogruppo Andrea Picchielli.

Andrea Picchielli

Capogruppo Lega Salvini Empoli