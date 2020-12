Un pensiero per Iacopo Melio dal Ferraris Brunelleschi di Empoli: "Un altro salto altissimo per superare il Covid"

Gli studenti dell’ I.I.S. “G.Ferraris-F.Brunelleschi” di Empoli rivolgono con affetto un pensiero a Iacopo Melio, vero punto di riferimento per tutti coloro che continuano e continueranno sempre a lottare e a sognare. Pertanto hanno realizzato un biglietto per lui, per far sentire la loro vicinanza.…Iacopo non ti lasciamo da solo!

"All’autore di “Faccio salti altissimi” chiediamo di fare un altro salto altissimo per superare il covid, ritornare presto in salute e continuare ad essere il portavoce importante che è riguardo a Diritti, Libertà e Uguaglianza", questo il messaggio dei ragazzi.

Fonte: IIS FERRARIS BRUNELLESCHI EMPOLI