Il ristorante Cucina Sant’Andrea dona pasti per i bisognosi alla Misericordia di Empoli

La solidarietà è il motore che guida ogni azione quotidiana della Misericordia di Empoli, e in questo Natale, certamente diverso dagli anni passati, si sono moltiplicati i servizi e le attività dell’Arciconfraternita verso chi ha bisogno.

A sostenere l’associazione nel supporto a chi ha necessità nell’ultima notte dell’anno, arriva lo straordinario gesto di generosità del Ristorante Cucina Sant’Andrea di Empoli. L’avvocato Naim Allushi, proprietario del noto locale nel centro storico, ha deciso insieme alla moglie di donare alla Misericordia cento pasti preparati dallo chef del suo ristorante, che saranno consegnati dai volontari “giallo-ciano” il 31 dicembre alle persone ospitate per l’emergenza freddo nella struttura di Casenuove, alla Casa Albergo e alla Mensa Emmaus, e a coloro che ceneranno presso la Mensa della Parrocchia San Giovanni Evangelista. Un modo per regalare un ottimo pasto caldo ma anche affetto, calore e vicinanza in un periodo molto difficile per molti cittadini e famiglie empolesi, ritrovatisi in gravi ristrettezze economiche a causa della pandemia da Covid-19.

La necessità di sostegno alla comunità non finisce mai; per questo Allushi lancia un appello, <<affinché chi ha la possibilità dia il proprio contributo attraverso un atto di beneficenza. Non importa quanto si dona; ognuno può offrire quello che ha disposizione, ma è comunque una mano tesa per aiutare chi in questo momento sta soffrendo ed ha bisogno di noi>>.

Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli