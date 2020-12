In Alto Mugello disservizi su segnale Vodafone

Nell'Alto Mugello si stanno verificando gravi disservizi sulla linea di telefonia mobile Vodafone. A protestare sono le amministrazioni comunali di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, con una lettera firmata congiuntamente dall'assessore marradese alla Protezione civile Fabio Gurioli, il vicesindaco palazzuolese Iacopo Menghetti e il vicesindaco firenzuolino Francesco Guidarelli e inviata alla compagnia telefonica nonché all'assessore regionale Ciuoffo e al prefetto di Firenze.

Nel territorio montano dell'Alto Mugello si lamenta l'assenza totale o parziale del segnale dallo scorso 22 dicembre e tuttora permangono “gravi disservizi, con l’impossibilità di effettuare telefonate ed accedere alla linea dati - si legge nella lettera -. Tali problematiche peraltro si erano verificate già in precedenza, all’inizio del mese di dicembre, quando per alcuni giorni era stato impossibile effettuare chiamate e connettersi”.

Nella lettera si osserva ancora che per “l’assenza di apparecchi fissi ormai in molte abitazioni, è assolutamente fondamentale la possibilità di accedere ai servizi mobili, ancora di più date le ben note problematiche legate alla didattica a distanza e allo smart working che molti lavoratori stanno ancora svolgendo. Inoltre, la conformazione stessa dei territori interessati dal disservizio, con numerose case isolate, frazioni lontane dai maggiori centri e il grande numero di anziani presente sul territorio, rende ancora più gravoso il problema”.

I tre amministratori locali sollecitano un rapido intervento per risolvere il disservizio.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze