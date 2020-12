Ruba dalle borse delle custodi del Ferraris-Brunelleschi, arrestata

Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Empoli hanno arrestato in flagranza di reato una donna italiana di 43 anni ritenuta responsabile di furto aggravato nella scuola Ferraris-Brunelleschi di Empoli.

La segnalazione è giunta da due dipendenti che erano state derubate del portafogli dalle borse che tenevano nel locale spogliatoio.

Le vittime del furto poco prima si erano accorte che una donna era entrata a scuola con una scusa. Dopo essersi insospettite, sono andate a controllare le proprie borse, scoprendo che dalle stesse mancavano i portafogli.

Le donne hanno trovato poco lontano la stessa donna che prima era entrata in istituto. Nel frattempo arrivava la pattuglia che procedeva a fermare la donna, che restituiva ai due dipendenti il denaro rubato che aveva messo nelle tasche del giubbotto.

Condotta in ufficio, l’indagata, già nota alle Forze dell’Ordine, è finita in arresto ed è stata trasferita ai domiciliari, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Firenze. Questa mattina si è tenuto il processo per direttissima.

L'arresto è stato convalidato, per la donna sono stati concessi i termini a difesa. La scarcerazione è avvenuta senza obblighi per la donna.