Capodanno di serenità, l'appello del sindaco di Ponsacco

Manca poco alla fine di questo anno così difficile e anche se le misure anti-contagio ci porteranno necessariamente a dei festeggiamenti più sobri, la voglia di salutare il vecchio anno e di accogliere con fiducia il 2021 è condivisa da tutti. Così con l’avvicinarsi del Capodanno voglio rinnovare l’appello rivolto a tutti i cittadini per un festeggiamento che sia responsabile e improntato al senso civico.

In particolare, riprendendo le raccomandazioni di numerosi cittadini e Associazioni animaliste, ritengo doveroso ricordare il divieto assoluto di utilizzo dei fuochi illegali e i pericoli legati ai giochi pirotecnici in generale. Troppo spesso infatti le notizie di cronaca ci riportano episodi di infortuni, talvolta anche gravi, alle persone, mentre i forti rumori impauriscono gli animali domestici e selvatici.

Questi, spaventati e disorientati, possono fuggire in strada e causare a loro volta incidenti a discapito di loro stessi e degli automobilisti. Infine questi giochi pirotecnici possono imbrattare edifici e monumenti, e i loro residui sono fonte di sporco e di pericolo se inesplosi.

Sono certa che i nostri cittadini possano comprendere facilmente il senso di queste raccomandazioni e accoglierle con senso civico. Per questo li ringrazio fin da ora e colgo l’occasione per augurare a tutti di trascorrere le feste in serenità, guardando all’anno nuovo con rinnovata fiducia.

Francesca Brogi, sindaco di Ponsacco