Calcinaia: va in pensione l'agente Egiziano Becuzzi, responsabile della Protezione Civile

Una colonna portante della Polizia Locale di Calcinaia, un uomo la cui leggendaria generosità e disponibilità ha conquistato amministratori, colleghi e, soprattutto, cittadini.

Egiziano Becuzzi, dopo 35 anni di onoratissima carriera, il 31 Dicembre 2020 prende congedo dal Comune di Calcinaia per godersi una quanto mai meritata pensione.

Era l’1 Gennaio 1986 quando, per la prima volta, Egiziano aprì le porte dello scuolabus a tanti alunni del nostro territorio che, adesso, sono decisamente maturati. Generazioni di studenti sono stati scarrozzati da casa a scuola da uno dei più carismatici “autisti” del nostro paese. Non a caso a distanza di anni, chiunque sia finito a bordo dello scuolabus di Egiziano ha un ricordo piacevole legato a quei quotidiani tragitti.

Nel 2001 Egiziano veste per la prima volta la divisa di agente della Polizia Municipale di Calcinaia uniforme che, con onore, ha indossato fino ad oggi.

A costellare questa brillante carriera alcune azioni, che non è esagerato definire eroiche, e per cui l’Agente Becuzzi ha ricevuto un encomio da ogni Sindaco in carica e dal Prefetto.

Ci riferiamo, ad esempio, all’inseguimento holliwoodiano che ha portato all’arresto a Ponsacco di un malvivente che aveva accoltellato e derubato una prostituta la sera precedente, ma anche al fermo di un rapinatore che aveva appena portato a termine un colpo alla Banca di Pisa e Fornacette e si era dato alla macchia nei terreni circostanti dove è stato scovato e braccato proprio da Egiziano e dal compianto Alessandro Masini.

E come dimenticare l’ennesima azione degna di encomio compiuta dal Comando della Polizia Locale di Calcinaia e da quello di Bientina in cui Egiziano era nuovamente presente e che ha portato dopo un inseguimento al sequestro di 4 chili e mezzo di hashish destinato al mercato dello spaccio.

Aldilà di questi gesti che denotano comunque un coraggio fuori dal comune, quello che ha garantito ad Egiziano un affetto incondizionato da parte della stragrande maggioranza della nostra comunità è stata la sua cortesia, la sua cordialità, la sua empatia, la sua indiscutibile generosità, la sua capacità di saper ascoltare e essere sempre presente per risolvere ogni criticità.

Qualità che saputo del resto dimostrare nell’altro grande ruolo rivestito dall’agente Becuzzi a partire dal 2014, ovvero quello di Responsabile della Protezione Civile del Comune di Calcinaia. Egiziano è stato “l’uomo del tempo”, la figura di riferiemnto a cui chiedere impressioni sulle perturbazioni in arrivo, quella che ha saputo riunire e far collaborare tutti i volontari e le associazioni che hanno vegliato in questi anni sulla pubblica incolumità di fronte a condizioni meteorologiche avverse.

“Questi anni sono letteralmente volati – ha dichiarato Egiziano di fronte al Sindaco, Cristiano Alderigi, al Vice Sindaco e ai colleghi presenti per salutare l’ultimo giorno di lavoro dell’agente Becuzzi – ho moltissimi ricordi piacevoli legati al mio lavoro e al nostro Comune. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato in questi anni a svolgere al meglio la mia funzione, i comandanti che si sono alternati in questi anni e tutti i colleghi. Ringrazio di cuore tutti i volontari della Protezione Civile e tutte le associazioni per la loro immensa disponibilità e una collaborazione che non ha mai conosciuto limiti di tempo e fatica. Grazie agli amministratori e ai cittadini per tutte le testimonianze di affetto che ho ricevuto e continuo a ricevere. E’ stato un piacere essere a servizio della nostra comunità”.

E adesso Egiziano avrà sicuramente più tempo per dedicarsi alla sua famiglia che “a volte ho sacrificato per svolgere al meglio il mio lavoro” e dedicarsi ai suoi hobby preferiti come quelli della caccia e della pesca.

Svestiti i panni dell’agente e lasciata l’altissima uniforme che ha sempre vestito in occasioni ufficiali, “Egi” ha salutato il Comune di Calcinaia. A lui vanno i nostri migliori auguri di una nuova vita serena, ricca di affetto e piacevoli sorprese!

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio Stampa