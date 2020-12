Giornata della Memoria, Barberino Tavarnelle invita scuole e associazioni a una proposta unitaria

Raccogliere le iniziative programmate sul territorio per celebrare la Giornata della Memoria e realizzare un cartellone unitario da trasmettere alla Regione Toscana che mette a disposizione un apposito contenitore on line. È l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle che intende mettere insieme le eventuali proposte dell'Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani e delle realtà associative locali organizzate per commemorare il 27 gennaio 2021. Le iniziative devono pervenire via mail all'Ufficio Cultura (cultura@barberinotavarnelle.it). "Considerata la ricchezza e la varietà del tessuto culturale su cui da anni investiamo in termini di qualità - dichiarano gli assessori Marina Baretta e Giacomo Trentanovi - crediamo che possa rappresentare un'opportunità la costruzione di una proposta unitaria da inviare alla Regione Toscana in modo da valorizzare adeguatamente ogni contenuto e idea che proviene dal territorio".

Si ricorda che le iniziative dovranno svolgersi in ottemperanza ai DPCM ed ordinanze regionali vigenti in materia di contenimento della diffusione del Covid-19. Il "Giorno della Memoria" si celebra il 27 gennaio in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. La Regione Toscana, come ogni anno, raccoglie le iniziative promosse dai vari enti e soggetti dell'intero territorio regionale. Le iniziative segnalate verranno messe on line, divise per provincia, in un'apposita sezione dedicata del sito web della Regione Toscana, per informare i cittadini e testimoniare allo stesso tempo l'impegno delle Istituzioni e della società toscana sui temi della memoria della Shoah e della deportazione politica e razziale perpetrata dal nazifascismo.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa