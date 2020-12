M5S Empolese Valdelsa: "Dalla sofferenza possiamo rilanciarci"

Siamo giunti alla fine di un anno che resterà impresso nelle menti di tutti noi e che ci ha messo a dura prova sotto tutti i punti di vista, soprattutto per la sofferenza che ha lasciato alle famiglie che hanno perso i loro cari, alla società che ha perso una fetta importante di storia con la morte dei nostri anziani, alla nostra economia che le misure necessarie per contenere il numero dei contagiati a difesa della salute pubblica, ha messo a dura prova.

Ma l'auspicio è che da questa sofferenza collettiva sappiamo trarre l' opportunità per rilanciare, grazie anche alle risorse europee che il nostro presidente Conte ha saputo assicurare al nostro Paese, tutti i settori basilari per una Società più giusta e produttiva a cominciare dalla Sanità, all' Istruzione, alla Ricerca, alla Giustizia, al Lavoro e alla Innovazione. E' necessario un potenziamento per tutte quelle attività che questa Pandemia ha duramente messo in luce le profonde carenze che hanno avuto conseguenze drammatiche.

Non sono più accettabili quelle logiche politiche che hanno prevalentemente "sacrificato" i principali servizi della collettività pubblica, rincorrendo logiche di profitto privato. L'attenzione al bene collettivo deve essere il motore che dovrà guidare negli anni a venire la Politica all'interesse Pubblico capace di affrontare le sfide anche climatiche e sanitarie che purtroppo non è facile arrestare ma possibile prevedere e prevenire. L' informazione libera e plurale deve ritrovare la sua ragion d'essere in uno Stato democratico per consentire la formazione di una opinione pubblica, per quanto diversa, consapevole.

La prospettiva del vaccino che ci avvia verso questo nuovo anno, sia il primo passo per uscire dalle nostre vite sospese e rilanciare il senso di responsabilità individuale e collettiva. Confermiamo la fiducia nell'operato del Presidente Conte e del Suo Governo che ha saputo trainare questo annus horribilis e che potrà guidare questo Paese alla Rinascita.

M5S Empolese Valdelsa