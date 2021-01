Benvenute Stella e Luna, a Siena le prime gemelle del 2021

Le prime gemelle della Toscana sono nate a Siena, all’ospedale Santa Maria alle Scotte. Si tratta di Stella, nata alle 10.18 e di Luna, nata alle 10.19 per la gioia dei genitori Dalia e Leonardo. Le piccole sono nate con parto cesareo e sono affidate alle cure dell’area neonatale. C’è stato anche un vero boom di nascite per la fine dell’anno alle Scotte. Sono infatti 4 i piccoli venuti alla luce nel Dipartimento della Donna e dei Bambini, si tratta di 2 femmine e 2 maschi. Alle 1.18 del 31 dicembre è nato Dario, per la gioia dei genitori Giulio e Chiara; alle 8.44 è nata Fiamma, figlia di Niccolò e Giulia; alle 9.49 è arrivata Anna, figlia di Mariagrazia e Francesco; alle 13 è arrivato Flavio, per la felicità di Laura e Mirko.

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa