Centro storico di Empoli: cambia temporaneamente la viabilità

Un’importante modifica alla viabilità in centro storico A EMPOLI prenderà il via da lunedì 4 gennaio, sarà temporanea e servirà per consentire lavori legati al restauro della palazzina dell’ex convitto degli infermieri. Cambierà la viabilità all’interno di Piazza del Popolo e in uscita dal centro storico.

Si tratta di un provvedimento che durerà esclusivamente il tempo necessario ai lavori, da lunedì 4 a lunedì 11 gennaio.

L’intervento è finalizzato alla predisposizioni della canalizzazione per ospitare i cavi dell’energia elettrica e della pubblica illuminazione che passeranno dalle pareti dell’edificio da restaurare al sottostrada.

Per far questo è necessario chiudere al traffico veicolare il tratto di Via Ridolfi di fronte alla palazzina dell’ex convitto degli infermieri, dal supermercato Marzi e Fulignati.

Dunque non sarà possibile uscire dal centro storico raggiungendo Via Cavour da Via Ridolfi/Piazza del Popolo.

Si uscirà dall’area di Piazza del Popolo percorrendo il tratto di Via Ridolfi fino a Via del Papa per poi svoltare a destra fino a Via Roma. Il senso unico di Via Ridolfi in quel tratto sarà invertito temporaneamente.

Chi arriva da Via Ridolfi lato Via Salvagnoli, all’intersezione con Via Giuseppe del Papa, dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra. Chi arriva da Via del Papa dovrà proseguire diritto fino a Via Roma, non sarà possibile svoltare su Via Ridolfi per raggiungere Piazza del Popolo.

Mentre l’ingresso al parcheggio di Piazza del Popolo avverrà regolarmente da Via dei Neri, con la svolta a destra e l’accesso all’area di sosta anticipata di qualche metro.

Inoltre all’interno del parcheggio il senso di marcia sarà invertito. Si uscirà verso Via Ridolfi dal lato dove attualmente è posto l’ingresso.

I lavori sono legati all’intervento di demolizione e indagini preliminari relative al recupero e restauro dell’ex convitto/infermieri Torre dè Righi, nel complesso ‘San Giuseppe’, legato al progetto di innovazione urbana Hope.

