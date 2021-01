Covid-19, partono i vaccini alla Rsa Villa Magli a Calenzano

Domenica prossima saranno vaccinati gli ospiti della RSA Villa Magli. Inizia così anche a Calenzano la campagna di vaccinazione contro il Covid-19.

"Iniziamo questo nuovo anno con una buona notizia – ha detto il Sindaco Riccardo Prestini -, sperando che si possa arrivare in tempi rapidi a immunizzare tutti i soggetti più fragili. Il nostro auspicio è che le autorità sanitarie, centrali e regionali, definiscano modalità eque di somministrazione del vaccino, che diano priorità ai soggetti maggiormente a rischio, senza creare corsie preferenziali e discriminazioni”.

Anche il Consiglio Comunale, con una mozione presentata e votata dai gruppi di maggioranza, PD e Calenzano Futura, ha espresso la necessità di una campagna di vaccinazione che agevoli la partecipazione dei soggetti più fragili, che sia rapida e lineare e che preveda adeguati presidi territoriali a Calenzano.

“Come ogni campagna di vaccinazione è importante che i cittadini siano adeguatamente informati – ha concluso il Sindaco -, sia sulle modalità per accedere alla protezione, in base alle priorità definite dalle autorità, sia in merito agli aspetti più prettamente scientifici, definiti dal sistema sanitario e veicolati anche con i mezzi di comunicazione a nostra disposizione. Vaccinarsi è un dovere e un atto di responsabilità per tutelare la propria salute e proteggere quella degli altri, a partire dai nostri cari, con i quali siamo in contatto. Anch’io, appena possibile mi vaccinerò, certamente dopo coloro che sono a maggiore rischio”.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa