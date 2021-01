Festa di Capodanno con 130 persone, maxi-multa a Prato

Cinquantamila euro di multa, molte segnalazioni, un locale chiuso. Questo il bilancio dell'intervento delle forze dell'ordine per una festa di Capodanno privata a Prato in via Zipoli, nella cosiddetta Chinatown. Il fatto è avvenuto alle 21 di ieri, giovedì 31 dicembre. Circa centotrenta persone erano riunite in un ristorante per una festa, ovviamente non consentita.

Ben trentasei agenti di polizia, guardia di finanza e municipale sono intervenuti per bloccare l'enorme assembramento. A ognuno dei partecipanti - tutti di origini cinesi - sono stati notificati quattrocento euro di multa, per un totale di circa cinquantamila euro. Al titolare è stata contestata la violazione delle norme anticontagio. Oltre alla multa, si vedrà notificare dalla prefettura il provvedimento di chiusura del locale.

L'intervento era scattato dopo alcune segnalazioni arrivate dai cittadini insospettiti dall'alto volume della musica e dalla presenza di numerose auto parcheggiate nei dintorni del ristorante.