Serve clienti all'interno del locale, chiuso pub a Firenze

Otto persone multate per spostamenti fuori comune senza le motivazioni previste dal DPCM e tra queste due sorpresi alla stazione di S.M.Novella anche senza mascherina. Sono questi alcuni degli esiti dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale. Gli agenti hanno sanzionato anche un minimarket in centro che effettuava la vendita oltre l'orario consentito e pub in zona semi centrale perché serviva clienti nonostante sia permesso solo il consumo d'asporto. Per tutti la sanzione è di 400 euro. Per i locali scattata anche la chiusura per un giorno.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa