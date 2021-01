Frana a Fabbriche di Vergemoli, isolate due frazioni

Il maltempo 'chiude' due frazioni a Fabbriche di Vergemoli. Un grosso masso da circa 15 tonnellate si è staccato dal monte e si è fermato vicino alla strada. Il sindaco Michele Giannini è stato costretto a chiuderla, sbarrando di fatto l'accesso a Fornovolasco e San Pellegrinetto. Da mercoledì 30 dicembre non è possibile recarsi nelle due frazioni. Non è possibile nemmeno uscirne per i circa cento abitanti attuali.

Non c'è una strada alternativa percorribile, ci sarebbe una via che però è rischiosa perché i torrenti adiacenti si sono ingrossati con la pioggia. Al momento non si sa quando potrebbe risolversi la questione, probabilmente potrebbero volarci circa due settimane.