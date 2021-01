Una Luce illumina il 2021: la prima nata al San Giuseppe di Empoli

Dopo un 2020 buio, serviva una vera e propria Luce per guidarci nel 2021. La maiuscola è voluta, perché la piccola Luce è la prima persona nata nel 2021 all'ospedale San Giuseppe di Empoli. La bimba è venuta al mondo alle prime ore del 1 gennaio 2021 e ora sta bene.

Luce è la terza nata in ordine cronologico nell'Asl Toscana Centro dopo due 'colleghi' a Ponte a Niccheri e Prato. Il parto si è concluso alle 3.39, la bambina pesa 2,88 chili e ha già abbracciato la mamma, residente a Montelupo Fiorentino.

L'ultima nata del 2020 a Empoli è sempre un fiocco rosa: si chiama Sarah ed è stata partorita alle 22.16, in tempo per festeggiare l'anno nuovo. Pesa 3,34 e anche lei sta bene, per la felicità di mamma e papà.

Per quanto concerne il punto nascita di Empoli diamo un occhio alle statistiche del 2020. C'e stato un incremento del 1,6% di nati rispetto al 2019: 1069 nati nel 2020 mentre erano 1052 nel 2019. Nel 2020 la percentuale di mamme straniere è stata del 36,6%. In tutti i 7 punti nascita dell'Asl Tc sono nati più maschi che femmine nel 2020.