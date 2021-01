Alberi caduti a causa della neve, disagi nel Pistoiese

La neve è scesa sull'Appennino Pistoiese anche a quote più basse nella notte di San Silvestro. Pure per Capodanno il lavoro dei vigili del fuoco è stato incessante. Il distaccamento di San Marcello Pistoiese è intervenuto per alberi caduti a causa della neve sulla SS 66 tra Mammiamo e La Lima e sulla SS 12 tra Popiglio e Pianosinatico.

Il traffico è rimasto bloccato fino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto anche i Carabinieri e un mezzo spalaneve.