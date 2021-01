Picchia e minaccia gli anziani genitori, 47enne in galera

Nonostante il divieto di avvicinamento ai genitori, un 47enne è tornato a vessare il padre e la madre ed è stato arrestato. Il fatto è avvenuto a Firenze e la vicenda si snoda nell'arco degli ultimi due mesi.

A novembre un primo provvedimento: il 47enne, spesso in crisi per via della dipendenza dall'alcol, maltrattava gli anziani genitori, arrivando anche a picchiarli. Dopo un periodo di calma, si è rifatto sotto sul finire del 2020.

Urla, minacce e angherie di ogni tipo, come l’intimazione a lasciare il loro appartamento poiché il figlio voleva venderlo, o anche il distacco delle luce e la chiusura del gas: queste le continue vessazioni. I genitori erano addirittura costretti a rimanere in casa senza luce o gas per paura delle aggressioni.

Sulla base del nuovo scenario i carabinieri hanno arrestato il 47enne, il quale, in sostituzione della pregressa misura, è stato portato al carcere di Sollicciano in stato di custodia cautelare.