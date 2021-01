Ponte Fibbiana-Limite, i sindaci: "Svolta epocale, progetto atteso da anni"

I sindaci di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci esprimono grande soddisfazione per la notizia del bando di gara d’appalto di Anas, per un valore di oltre 20milioni di euro, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del nuovo svincolo sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola” e la strada provinciale 106, che collega le frazioni di Fibbiana e Limite sull’Arno.

Dichiarazione congiunta di Alessandro Giunti sindaco di Capraia e Limite, Paolo Masetti sindaco di Montelupo Fiorentino, Brenda Barnini sindaco di Empoli e Giuseppe Torchia sindaco di Vinci: “È un progetto che aspettiamo da decenni. È stato un iter complesso ma che ha visto attivarsi un grande lavoro e gioco di squadra per giungere all’inizio concreto della sua realizzazione. La gara è in essere e quindi il progetto entra nella sua fase operativa: nel 2021 la progettazione esecutiva, l’affidamento dei lavori e poi l’opera, decisiva per la pianificazione congiunta dei prossimi anni, così come previsto dal piano strutturale intercomunale. Finalmente parliamo in termini di realizzazione del ponte che collega Limite con Fibbiana e crea una direttrice con la sgc Fi-Pi-Li e tutti i territori posti sulla riva destra dell’Arno e che si aggiunge ai lotti della strada regionale 429 e a una visione di area dove tutti i sindaci dell’Unione, istituzioni, Città metropolitana, Regione, i nostri rappresentanti regionali e parlamentari si sono adoperati per arrivare a risultati che per il nostro territorio rappresentano una svolta epocale in termini economici e di mobilità.”

I comuni interessati dalla realizzazione del ponte sono Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino ed Empoli con la compartecipazione economica anche del comune di Vinci.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa