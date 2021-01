Meteo, allerta gialla per rischio idrogeologico. Neve a nord-ovest

Ancora piogge in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico del reticolo minore che sarà valido in tutta la regione per tutta la giornata di domani sabato 2 gennaio.

Attenzione anche alla neve nella parte nord-ovest della Toscana, in particolar modo sulle Apuane, in Lunigiana e in Garfagnana.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico per oggi, venerdì 01/01 con piogge sparse, più insistenti sulle zone del Valdarno inferiore e della Valdelsa-Valdera. Sabato 02/01 precipitazioni diffuse su tutto il territorio metropolitano. Intensità oraria fino a 20-25 mm nei rovesci più intensi. L'elevata saturazione del suolo può innescare locali frane. Si invita alla prudenza in particolare durante la guida.