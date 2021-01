Screening mammografico, ambulatorio mobile a San Casciano attivo fino a febbraio

E’ in corso fino a febbraio 2021 l’attività di screening mammografico sull’ambulatorio mobile posizionato davanti alla sede degli ambulatori della Misericordia di San Casciano (viale Corsini). La campagna di prevenzione contro il tumore al seno, messa in piedi grazie alla collaborazione tra Asl Toscana Centro, Ispro e Misericordia, è volta ad offrire alle cittadine di San Casciano e del Chianti l’opportunità di effettuare l’esame diagnostico che è uno degli strumenti più efficaci per prevenire l’insorgere dei tumori alla mammella.

Per rendere più efficiente il servizio la Misericordia di San Casciano ha messo a disposizione i propri spazi per l’accoglienza e l’accettazione. Il test impiegato per lo screening del tumore della mammella è la mammografia, cioè una radiografia delle mammelle. Eseguita regolarmente con cadenza biennale a partire dal cinquantesimo anno di età, l’esame consente una diagnosi precoce del tumore mammario, che può essere così individuato in una fase molto iniziale e quindi curato efficacemente. Circa l’80-90% delle donne con un tumore di piccole dimensioni e senza linfonodi colpiti può guarire definitivamente.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO