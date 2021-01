Cordoglio per Piero Bertucci, 'gigante buono' di San Miniato

Addio gigante buono: con questo appellativo in molti hanno voluto salutare Piero Bertucci, volontario della Protezione Civile di San Miniato.

Aveva 65 anni ed era impossibile non notarlo nel borgo di San Miniato: le sue dimensioni gli erano valse l'affettuoso appellativo.

Piero Bertucci infatti viene ricordato come una persona mite e gentile, che ha prestato giornate intere come volontario per la Protezione civile della Misericordia di via Conti. Spesso chi passava proprio dalla sede poteva trovarlo di turno, sorridente e pacioso, sempre disponibile e buono.

Sin dal 1998, dalla creazione del gruppo della Protezione Civile di San Miniato, si rese da subito disponibile. Negli ultimi anni di servizio è stato impiegato come centralinista.

Negli ultimi anni purtroppo i problemi di salute lo hanno allontanato dal volontariato. Era inoltre costretto a muoversi tramite un veicolo elettrico. Anche per la scomparsa di Bertucci il coronavirus ha fatto purtroppo la sua parte.

Ancora non è stata resa nota la data dei funerali, che verranno celebrati nei prossimi giorni.