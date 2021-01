Monteroni d'Arbia, donate le calze della Befana ai bambini ricoverati in Pediatria

Calze della Befana in dono ai piccoli pazienti ricoverati nella UOC Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal professor Salvatore Grosso. È il bel gesto di generosità da parte della Discoteca Papillon, Ristorante “La Combriccola” e Cooperativa “La Popolare” di Monteroni d’Arbia: un omaggio che nasce dalla grande collaborazione che c’è tra la Pediatria e le associazioni che, ogni anno, ospitano nei loro locali la festa di raccolta fondi in favore dell’associazione “Insieme per i bambini” onlus, il cui presidente è sempre il professor Grosso. Oltre al professor Grosso, presente alla consegna la coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero, e poi Simone Fantoni, Francesco Minucci e Marco Petreni, in rappresentanza di Cooperativa “La Popolare”, Ristorante “La Combriccola” e Discoteca Papillon.

Fonte: Aou senese - Ufficio Stampa