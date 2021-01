11Lune d'Inverno sarà online, Peccioli pronto a partire

Tutto pronto per l’ottava edizione di 11Lune d’Inverno che andrà online il 6 gennaio a partire dalle 15.30. A fare da mattatore sarà Marco Martinelli che introdurrà tutte le esibizioni, che andranno in onda sul canale youtube della Fondazione Peccioliper e sulla pagina facebook di 11Lune.

Il programma inizierà alle 15.30 con il Coro di Voci Bianche dell’Accademia Musicale Alta Valdera che si esibirà in Adeste Fideles, sarà poi la volta dell’acrobata Mister David e i suoi due figli si esibiranno in spettacolari magie, salti e acrobazie e affascinando e lasciando a bocca aperta grandi e piccini.

Seguiranno i Maestri dell’Accademia Musicale Alta Valdera: alla voce Aurora Pacchi, al piano Andrea Tobia, alle percussioni Filippo Buselli in “Can you feel the love tonight”.

Il pomeriggio continua con “Il giudice canterino". Un racconto di Carlo Boccadoro letto e interpretato da Vania Castelfranchi e Valentina Greco in collaborazione con l’associazione Letteratura Rinnovabile e la casa editrice Marcos y Marcos.

I Maestri dell’Accademia Musicale Alta Valdera al piano Francesca Cenderelli, al sax Andrea Lucchesi eseguiranno “La bella e la bestia”

Sarà la volta di “Peccioli: un paese da favola”. Una fiaba romantica scritta da Valeria Tognotti e ambientata a Peccioli contro gli stereotipi di genere, la cui messa in scena è stata affidata a I mestieri del Cinema di Peccioli.

Alle 16.30 circa ecco che andrà in onda il laboratorio interattivo musicale a cura dell’Accademia Musicale Alta Valdera dal titolo LiricaMente Cenerentola, ispirato all’opera di Gioacchino Rossini: una fiaba musicale all’interno delle fiabe dove i ragazzi potranno interagire, dimostrando ritmica e musicalità, in streaming in videoconferenza su Zoom.

Gli allievi della Scuola L’Oltrarno diretta da Pierfrancesco Favino metteranno in scena la storia per bambini “Pecciolo e Talquale”, scritta e illustrata da Sergio Staino, una favola sull'ecologia educativa e divertente.

Sogneremo con i Maestri dell’Accademia Musicale Alta Valdera: al Piano Francesca Cenderelli, al clarinetto Giulia Pochini in “Silent night”.

La musica con si ferma e continua con un altro racconto di Carlo Boccadoro “La carovana musicale, letto e interpretato da Vania Castelfranchi e Valentina Greco in collaborazione con

l’associazione Letteratura Rinnovabile e la casa editrice Marcos y Marcos, e a seguire i Maestri dell’Accademia Musicale Alta Valdera: alla voce Aurora Pacchi, al piano Francesca Rizzo, al violino Nicola Dalle Luche in “Amazing Grace”

Il pomeriggio si avvierà alla conclusione con “Visioni d’incanto”. Uno spettacolo originale ed in continua evoluzione, uno show in cui personaggi, storie ed azioni vengono rappresentate con tecniche teatrali diverse ed innovative, la magia comica dell’uomo forzuto nel pallone, il teatro delle ombre e il racconto con la sabbia modellata a vista. Uno spettacolo che lascia il sorriso e fa emozionare, adatto ad un pubblico di tutte le età e di tutto il mondo.

Infine gli Allievi della classe di ottoni del Maestro Massimiliano Niotta dell’Accademia Musicale Alta Valdera, alle trombe: Alessio Mercuri, Alberto Crecchi, al corno: Andrea Testi, al trombone: Massimiliano Niotta, alla tuba: Federico Santucci si esibiranno in “Christmas medley”

Fonte: Fondazione Peccioliper - Ufficio stampa